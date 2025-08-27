Ричмонд
В Омске могут открыть прямое авиасообщение с Китаем

Минпромторг Омской области интересуется мнением омичей о запуске прямых деловых авиарейсов из Омска в Китай.

Цель опроса — оценить спрос на рейсы и определить наиболее востребованное направление внутри страны. Например, Пекин или провинцию Хайнань.

Принять участие в опросе можно через телеграм-канал Торгово-промышленной палаты Омской области.