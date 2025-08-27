На трассе под Екатеринбургом построят новый путепровод за 1,1 млрд рублей

На ключевой федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган появится новый путепровод. Контракт на его строительство через железнодорожные пути в поселке Логиново заключило Управление федеральных автомобильных дорог «Урал». Информация о заключении контракта и технических деталях проекта опубликована на портале госзакупок.
Победителем аукциона стал подрядчик, предложивший цену в 1,1 миллиарда рублей. На право выполнить работы претендовали три компании.
В рамках первого этапа, который планируется завершить до конца 2027 года, подрядная организация возведет мостовое сооружение длиной более 30 метров и шириной 26 метров. Это позволит автомобилистам беспрепятственно проезжать через железнодорожный переезд, избегая пробок.
Помимо строительства самого путепровода, входящие в контракт работы включают реконструкцию двухкилометрового участка трассы. Его расширят до четырех полос движения, что повысит пропускную способность и безопасность дороги.
На все выполненные работы установлены гарантийные сроки, которые составляют от одного до 10 лет в зависимости от объекта.