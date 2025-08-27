В Новосибирской области втрое сократился дефицит ветврачей

В Новосибирской области за год в три раза сократился дефицит ветеринарных специалистов. Если в 2024 году в регионе не хватало порядка 300 кадров, то в 2025-м около 100. Об этом пишет ТАСС.
— На сегодняшний день дефицит составляет 106 специалистов по всем подведомственным учреждениям, — говорит консультант управления ветеринарии Новосибирской области Ирина Меньш.
По данным властей, средняя зарплата сотрудников госветслужбы сегодня составляет 97% от средней по региону. Для привлечения и поддержки специалистов предусмотрены меры господдержки, в том числе компенсация до 70% расчетной стоимости жилья или строительства для жителей сельской местности.