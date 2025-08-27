Ричмонд
В Госдуму внесут законопроект о выходе РФ из Всемирной торговой организации

Авторы инициативы указали на необходимость защиты национальных интересов.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» сегодня внесут на рассмотрение законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года, подписанный в Женеве в декабре 2011-го, предлагается денонсировать «в целях защиты национальных интересов российского государства и необходимости проведения протекционистской политики в качестве самозащиты и ответных мер на санкционное давление».

Отметим, что в июле на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы, которая состоялась в Рио-де-Жанейро в рамках XVII саммита БРИКС, обсуждалось реформирование организации.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше