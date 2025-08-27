В Госдуму внесут законопроект о выходе РФ из Всемирной торговой организации

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» сегодня внесут на рассмотрение законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года, подписанный в Женеве в декабре 2011-го, предлагается денонсировать «в целях защиты национальных интересов российского государства и необходимости проведения протекционистской политики в качестве самозащиты и ответных мер на санкционное давление».
Отметим, что в июле на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы, которая состоялась в Рио-де-Жанейро в рамках XVII саммита БРИКС, обсуждалось реформирование организации.