В Башкирии остановилось сокращение выдачи льготных ипотек

В Башкирии в июле льготные ипотеки получили 1576 тысяч жителей — на 4% больше, чем в июне (1509 тыс.), по данным Объединённого кредитного бюро. Ранее выдача льготной ипотеки неуклонно сокращалась.
Объём жилищных займов вырос на 7% до 8,1 млрд руб. (июнь — 7,55 млрд руб.).
Средний чек льготной ипотеки составил 5,14 млн руб. (месяцем ранее 5 млн).
Срок вырос сразу на 6 мес. — до 28 лет.
Динамика изменилась, несмотря на высокую стоимость обслуживания льготных ипотек. В апреле их средняя ПСК, несмотря на низкую основную ставку, подскочила до 20,04% (в начале года 8,56%), в июле составила 20,14%.Так банки компенсируют свои риски и траты на реализацию льготных программ.
Льготные ипотеки в регионе составили 58% общей выдачи и 79% по объёму. Эти доли немного уменьшились, что говорит о росте спроса на коммерческую ипотеку.