В Башкирии остановилось сокращение выдачи льготных ипотек

Динамика изменилась, несмотря на высокую стоимость обслуживания льготных ипотек. В апреле их средняя ПСК, несмотря на низкую основную ставку, подскочила до 20,04% (в начале года 8,56%), в июле составила 20,14%.Так банки компенсируют свои риски и траты на реализацию льготных программ.