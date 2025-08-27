На «Технопроме» заявили, что люди могут потерять работу из-за нейросетей

В Новосибирске 27 августа стартовал «Технопром». На полях форума выступают различные спикеры и обсуждаются различные темы. Одной из таких стало развитие искусственного интеллекта и то, как это отражается на людях. И хотя в ряде случаев нейросети могут упростить жизнь, их развитие может привести к тому, что люди потеряют работу. Об этом журналисту КП-Новосибирск рассказала директор юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева.