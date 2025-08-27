На «Технопроме» заявили, что люди могут потерять работу из-за нейросетей

В Новосибирске 27 августа стартовал «Технопром». На полях форума выступают различные спикеры и обсуждаются различные темы. Одной из таких стало развитие искусственного интеллекта и то, как это отражается на людях. И хотя в ряде случаев нейросети могут упростить жизнь, их развитие может привести к тому, что люди потеряют работу. Об этом журналисту КП-Новосибирск рассказала директор юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева.
По ее словам, как минимум одна такая история уже произошла. Сотрудника компании уволили, потому что его работу начала выполнять нейросеть. Работник судился с этой компанией и в итоге дело выиграл.
— Таких сотрудников будет становиться все больше и больше, так как нейросети очень активно входят в нашу жизнь и также активно заменяют труд людей, — отметила Зайцева.
Эксперт добавила, что прежде всего это коснется сотрудников колл-центров, так как уже их начали заменять роботы-помощники.