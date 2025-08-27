С 1 сентября студенткам Хабаровского края увеличат пособие по беременности

С начала нового учебного года вступают в силу изменения в правилах выплаты пособий по беременности и родам для студенток. Теперь выплата будет назначаться территориальными органами Социального фонда России и вырастет до 100% регионального прожиточного минимума. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Право на повышенное пособие получат студентки очной формы обучения вузов, колледжей, техникумов и организаций дополнительного профессионального образования. В Хабаровском крае размер выплаты составит 23 581 рубль в месяц, что значительно выше текущих выплат, зависевших от размера стипендии.
Подать заявление на получение пособия можно будет в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал госуслуг, в клиентской службе отделения Соцфонда по Хабаровскому краю и ЕАО или через многофункциональные центры (МФЦ). Новые правила направлены на улучшение мер социальной поддержки молодых мам, совмещающих материнство с получением образования.