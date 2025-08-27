С 1 сентября студенткам Хабаровского края увеличат пособие по беременности

Подать заявление на получение пособия можно будет в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал госуслуг, в клиентской службе отделения Соцфонда по Хабаровскому краю и ЕАО или через многофункциональные центры (МФЦ). Новые правила направлены на улучшение мер социальной поддержки молодых мам, совмещающих материнство с получением образования.