Демонтаж Спортивного рынка продолжается во Владивостоке

На месте рынка планируется строительство жилого квартала в рамках комплексного развития территории. Согласно постановлению правительства Приморского края о комплексной застройке Спортивного и Школьного рынков, на 14 гектарах освобождаемой земли могут появиться жилые дома этажностью от 11 до 44 этажей, школа на 490 мест и детский сад на 490 мест в составе единого образовательного комплекса и отдельный детский сад на 115 мест. Вероятно, будет восстановлен стадион (о когда-то существовавшем спортивном сооружении сейчас напоминает одноимённая трамвайная остановка), и небольшой рынок тоже воссоздадут. Заниматься новым жилым микрорайоном будет один застройщик по результатам торгов.