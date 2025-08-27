Демонтаж Спортивного рынка продолжается во Владивостоке

С помощью тяжёлой техники ликвидировали часть крытого сельскохозяйственного рынка — зону, где торговали рыбой и морепродуктами. От электричества продовольственный рынок был отключён несколькими днями ранее.
В конце прошлой недели демонтируемый рынок проинспектировала прокуратура, выявив факты реализации контрафактной продукции. 100 кг подозрительных товаров было изъято из оборота. Были составлены протоколы об административных правонарушениях за незаконную торговлю и нарушения общественного порядка; начата доследственная проверка по факту незаконного предпринимательства. Более 30 иностранных граждан проверили на соблюдение миграционного законодательства.
На месте рынка планируется строительство жилого квартала в рамках комплексного развития территории. Согласно постановлению правительства Приморского края о комплексной застройке Спортивного и Школьного рынков, на 14 гектарах освобождаемой земли могут появиться жилые дома этажностью от 11 до 44 этажей, школа на 490 мест и детский сад на 490 мест в составе единого образовательного комплекса и отдельный детский сад на 115 мест. Вероятно, будет восстановлен стадион (о когда-то существовавшем спортивном сооружении сейчас напоминает одноимённая трамвайная остановка), и небольшой рынок тоже воссоздадут. Заниматься новым жилым микрорайоном будет один застройщик по результатам торгов.
Разбор и снос торговых рядов на Спортивном рынке начался 8 августа. Торговые центры «Союз» и «Гранд» разбирают по решению суда как самовольно установленные объекты ещё с конца 2023 года.