ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Теперь в Узбекистан могут поставлять продукцию животноводства 437 российских компаний, сообщает Россельхознадзор.
Ведомство расширило список российских поставщиков птицеводческой продукции в республику.
«Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало утверждение Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана российского предприятия, получившего одобрение для поставок продуктов птицеводства. Право экспорта получило ООО “Удмуртская птицефабрика” из Удмуртии. Теперь в эту страну могут направлять животноводческие товары 437 российских компаний», — говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре добавили, что продолжают работу по расширению перечня российских производителей, имеющих право экспорта товаров на рынок республики.