В Узбекистан могут поставлять продукцию животноводства 437 российских компаний

«Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало утверждение Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана российского предприятия, получившего одобрение для поставок продуктов птицеводства. Право экспорта получило ООО “Удмуртская птицефабрика” из Удмуртии. Теперь в эту страну могут направлять животноводческие товары 437 российских компаний», — говорится в сообщении.