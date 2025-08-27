Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 августа

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 августа 2025 года (на 11:05).

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 533,87 тенге, евро — 621,64 тенге, рубля — 6,64 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане — 535,1 тенге, продажи — 538,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане — 621 тенге, продажи — 628 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,58 тенге, продажи — 6,66 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 536,1 тенге, продажи — 538,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы — 623 тенге, продажи — 627 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,55 тенге, продажи — 6,67 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 536,1 тенге, продажи — 539,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 620,9 тенге, продажи — 626,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,58 тенге, продажи — 6,65.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.