Эксперт рассказал, почему некоторые китайские авто стоит обходить стороной

Как заметил собеседник издания, в 2025 году на российском автомобильном рынке представлено большое количество китайских машин, но далеко не все из них пользуются популярностью. Он указал, что для этого несколько причин, в числе которых недостаточный срок присутствия на российском рынке, узнаваемость, адаптация и функционал, отличающийся от машин из Японии, Кореи или Европы.