Эксперт рассказал, почему некоторые китайские авто стоит обходить стороной

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с «Российской газетой» рассказал, почему стоит обходить стороной некоторые новые китайские автомобили.
Как заметил собеседник издания, в 2025 году на российском автомобильном рынке представлено большое количество китайских машин, но далеко не все из них пользуются популярностью. Он указал, что для этого несколько причин, в числе которых недостаточный срок присутствия на российском рынке, узнаваемость, адаптация и функционал, отличающийся от машин из Японии, Кореи или Европы.
В частности, Тузов обратил внимание на то, что в некоторых китайских моделях запоздало срабатывают мультимедийный экран и датчики парковки, а также водителям приходится тратить время на поиск кнопок для активации различных опций. К тому же эксперт отметил, что ряд авто из КНР отличается низкой шумоизоляцией.
По словам собеседника издания, есть вопросы к брендам, которые продают небольшое количество машин. Эксперт предупредил, что подобные китайские марки могут легко уйти из России, поэтому покупка такой модели представляет собой большой риск, и выбор лучше остановить на автомобиле известной компании.
