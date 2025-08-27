Казахстан будет разрабатывать уран в Иордании

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Разрабатывать урановые месторождения на территории Иордании будут казахстанские специалисты, сообщил глава Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.
По его словам, группа компаний фонда работает с Хашимитским Иорданским королевством в этом направлении.
«Сегодня во время визита короля Иордании Абдаллы II будет подписано соглашение между нашей вечерней компанией “Казатомпром” и национальной урановой иорданской компанией Jumco о совместной кооперации», — заявил он.
Это, подчеркнул он, юридически обязывающий документ, в соответствии с которым до конца 2026 года планируется создание совместного предприятия для разработки урановых месторождений на территории Иордании.
«До 2026 года будут производиться опытно-промышленно-исследовательские работы на предмет извлекаемости и обогатимости урана в Иордании», — отметил глава фонда.
При положительных результатах до конца 2026 года две страны создадут совместное предприятие, 70% которого будет принадлежать «Казатомпрому», а 30% — компании Jumco.
Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, где он проведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым и будут участвовать в казахстанско-иорданском бизнес-форуме.