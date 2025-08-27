В ЖКХ Волгоградской области вкладывают 70 млрд рублей

О подготовке к зиме в Волгоградской области шла речь на совещании у губернатора Андрея Бочарова, состоявшегося накануне в администрации региона.
«Выполненный к настоящему времени объем подготовительных работ соответствует среднегодовым показателям», — подчеркнул губернатор.
Глава региона уточнил, что в области реализуется ряд масштабных программ, цена которых — около 70 млрд рублей. Благодаря этому в отрасли постепенно происходят изменения к лучшему.
«Но при этом полностью переход от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному характеру работы пока не произошел. А это одна из основных задач, которые мы перед собой ставили», — напомнил губернатор участникам совещания.
