План действий по повышению финансовой грамотности населения на 2025−2030 годы утвердили в Беларуси

План утвержден в целях обеспечения на государственном уровне системной работы по повышению финансовой грамотности населения как необходимого условия улучшения благосостояния и качества жизни граждан и укрепления финансовой стабильности в стране. Он представляет собой уже третью шестилетнюю стратегию повышения финансовой грамотности населения в Беларуси.
Как отметили в Нацбанке, план позволит сохранить и развить системный характер мер, предпринимаемых на государственном уровне для повышения финансовой грамотности населения, обеспечить участие в этой работе широкого круга партнеров и координацию их действий, расширить в рамках системы образования накопленный опыт в этой сфере, а также подготовить кадры в сфере финансовой грамотности, увеличить охват различных слоев населения этой работой. Планируется также отслеживать динамику уровня финансовой грамотности в стране, в том числе в разрезе регионов, социально-демографических групп.
В реализации плана будет задействован широкий круг государственных органов, участников финансового рынка, а также других заинтересованных организаций. Координацию работ осуществляет Национальный банк.
Планом предусматривается проведение административных, образовательных, просветительских, медийных мероприятий и прямой разъяснительной работы. При этом приоритеты будут смещены в сторону цифровых инструментов, практикоориентированности, а также адресности с учетом специфики каждой целевой группы: учащихся, учителей, молодежи, работающих граждан, пенсионеров, безработных и социально уязвимых групп.
Взаимодействие с населением продолжится по следующим тематическим направлениям: личные финансы, базовые финансовые знания, цифровые финансы, налоговая грамотность, страхование, защита прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, с учетом актуальности в отдельный тематический блок выделены вопросы финансовой безопасности и противостояния кибермошенничеству.
Для оценки эффективности предпринимаемых мер по повышению финансовой грамотности населения в плане закреплены целевые показатели. Ключевым индикатором выступает интегральный индекс финансовой грамотности населения, отражающий уровень знаний, установок и поведения в сфере финансов. Ожидается, что интегральный индекс финансовой грамотности вырастет с 43,2% в 2024 году до 45% в 2026 году, 47,5% в 2028 году и 50% в 2030 году.
Оценка уровня финансовой грамотности будет происходить на основании республиканских опросов населения, проведение которых запланировано каждые два года (в 2026, 2028 и 2030 годах).