План действий по повышению финансовой грамотности населения на 2025−2030 годы утвердили в Беларуси

Как отметили в Нацбанке, план позволит сохранить и развить системный характер мер, предпринимаемых на государственном уровне для повышения финансовой грамотности населения, обеспечить участие в этой работе широкого круга партнеров и координацию их действий, расширить в рамках системы образования накопленный опыт в этой сфере, а также подготовить кадры в сфере финансовой грамотности, увеличить охват различных слоев населения этой работой. Планируется также отслеживать динамику уровня финансовой грамотности в стране, в том числе в разрезе регионов, социально-демографических групп.