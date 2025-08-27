В Новосибирске гостям «Технопрома» рассказали о выгодном переходе на электромобили

Что касается экологичности, даже при генерации энергии из ископаемого топлива электромобили наносят меньший вред окружающей среде. Кроме того, компания активно развивает возобновляемую энергетику — с 2020 года перед ее офисом работает солнечная электростанция, модернизированная до 100 Вт. По словам Михайлишина, Новосибирская область входит в топ-10 солнечных регионов России, а срок окупаемости таких станций (около 10 лет) значительно меньше их общего времени эксплуатации.