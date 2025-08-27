В Новосибирске гостям «Технопрома» рассказали о выгодном переходе на электромобили

На форуме «Технопром-2025» участники круглого стола обсудили ключевые проблемы развития электротранспорта в России. Как отметил технический директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин, основная трудность заключается в противоречии: люди не покупают электромобили из-за недостатка зарядной инфраструктуры, а инфраструктура не развивается из-за низкого спроса на электрокары, пишет Сиб.фм.
Тогда компания запустила собственный проект по строительству зарядных станций и переводу автопарка на электротранспорт. Практический эксперимент показал впечатляющие результаты: годовая стоимость эксплуатации 12 электромобилей составила всего 200 тысяч рублей против 1,6 миллиона рублей для аналогичных бензиновых авто — без учета отсутствия транспортного налога.
Что касается экологичности, даже при генерации энергии из ископаемого топлива электромобили наносят меньший вред окружающей среде. Кроме того, компания активно развивает возобновляемую энергетику — с 2020 года перед ее офисом работает солнечная электростанция, модернизированная до 100 Вт. По словам Михайлишина, Новосибирская область входит в топ-10 солнечных регионов России, а срок окупаемости таких станций (около 10 лет) значительно меньше их общего времени эксплуатации.
Таким образом, переход на электротранспорт, по мнению специалистов, не только экономически выгоден, но и может стать катализатором глубоких изменений в транспортной отрасли страны.