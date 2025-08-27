Риэлтор раскрыла, что ждет рынок съемного жилья в РФ с наступлением осени

Как заметила Перескокова, в Москве и Санкт-Петербурге в августе цены на съемное жилье увеличиваются на 5−7%, а в начале сентября, в свою очередь, рост может составить еще плюс 10−20%, особенно в массовом сегменте. Таким образом в начале сентября наценка составляет около 25−27%, уточнила эксперт.