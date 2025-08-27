Риэлтор раскрыла, что ждет рынок съемного жилья в РФ с наступлением осени

Риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с Life.ru рассказала, какие изменения ожидаются на рынке съемного жилья в России с наступлением осеннего периода.
Собеседница издания обратила внимание на то, что в сентябре возвращаются студенты и иногородние, многие семьи после отпусков начинают искать новые квартиры поближе к работе или детскому саду, поэтому, как правило, в августе и сентябре спрос резко возрастает, а число предложений уменьшается.
Что касается цен, то, по словам риэлтора, часть собственников, сдающих жилье посуточно летом, возвращают квартиры в долгосрочную аренду, но при этом в сентябре спрос на базовые жилплощади все равно превышает предложение.
Как заметила Перескокова, в Москве и Санкт-Петербурге в августе цены на съемное жилье увеличиваются на 5−7%, а в начале сентября, в свою очередь, рост может составить еще плюс 10−20%, особенно в массовом сегменте. Таким образом в начале сентября наценка составляет около 25−27%, уточнила эксперт.
Риэлтор указала, что более умеренный рост ожидается в жилье бизнес и премиум классов, где обычно цена растет на 3−5% из-за меньшего ажиотажа. Перескокова добавила, что, несмотря на это, хороших предложений даже за такую цену почти нет.
