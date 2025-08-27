Документация всех участков красноярского метро получила одобрение экспертов

Это был последний, шестой участок. Таким образом, разрешительная документация получена на все стартовые котлованы и все участки проходки.
На участке от «Вокзальной» до «Улицы Копылова» будет включить две горизонтальные выработки с конструкциями обделки закрытым способом. Генеральный директор холдинга «Моспроект-3» Константин Матвеев подчеркнул, что участок находится в условиях плотной застройки с развитой сетью инженерных коммуникаций. Метростроителям предстоит смонтировать порядка 1 280 колец высокоточной железобетонной обделки с внутренним диаметром 5,4 метра. Тоннели длиной 1,8 км построят тоннелепроходческие комплексы «Валентина» и «Анастасия».
«Также по линии трассы на пересечении улиц Социалистической и Челюскинцев запроектировано строительство вентиляционной камеры. Для ее устройства будет сооружен котлован длиной 17,5 и шириной 23,9 метров на глубину около 20 метров. Строительство будет вестись открытым способом, а ограждающие конструкции котлована выполнят методом “стена в грунте” из железобетонных свай. Вентиляционная камера необходима для эксплуатации подземной части линии метротрамвая», — напомнили в пресс-службе губернатора.
Работы идут на всех участках трассы. Параллельно разрабатывается проектная документация для технологического комплекса электродепо на улице Высотной и ведётся проектирование станционных комплексов линии красноярского метротрамвая.
Напомним, общая длина линии метротрамвая на первом этапе составляет 11 км. На ней будет 6 остановок: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров». Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии — ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Реализация проекта ведется за счет льготного инфраструктурного бюджетного кредита. Такое решение принято в 2021 году правительственной комиссией по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.