Документация всех участков красноярского метро получила одобрение экспертов

«Также по линии трассы на пересечении улиц Социалистической и Челюскинцев запроектировано строительство вентиляционной камеры. Для ее устройства будет сооружен котлован длиной 17,5 и шириной 23,9 метров на глубину около 20 метров. Строительство будет вестись открытым способом, а ограждающие конструкции котлована выполнят методом “стена в грунте” из железобетонных свай. Вентиляционная камера необходима для эксплуатации подземной части линии метротрамвая», — напомнили в пресс-службе губернатора.