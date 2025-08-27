Ричмонд
На ремонт участка трассы Екатеринбург — Серов выделили больше 2 млн

На участке трассы Екатеринбург — Серов планируется масштабный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

На ключевой для региона автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов готовится к ремонту участок протяженностью более 12 километров. Власти Свердловской области объявили тендер на разработку проектной документации для этих работ. Данная информация содержится на портале госзакупок.

Проектирование затронет отрезок трассы с 162-го по 174-й километр, который проходит по территориям Горноуральского и Кушвинского городских округов. Максимальная цена контракта на создание проектно-сметной документации составляет 2,58 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет подготовить проект ремонта с применением современных технологий и актуальных решений в дорожном строительстве. На всю работу отводится срок до 22 октября 2026 года.

Это первый и важнейший этап, предшествующий непосредственно дорожным работам на одном из участков федеральной трассы Р-352, связывающей крупнейшие промышленные центры Среднего Урала.