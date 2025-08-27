На ремонт участка трассы Екатеринбург — Серов выделили больше 2 млн

На ключевой для региона автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов готовится к ремонту участок протяженностью более 12 километров. Власти Свердловской области объявили тендер на разработку проектной документации для этих работ. Данная информация содержится на портале госзакупок.