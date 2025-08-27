На «Технопроме» в Новосибирске обсудили внедрение цифрового рубля с 2026 года

На выставке «Технопром» в Новосибирске радиостудия КП-Новосибирск обсудила с представителями Банка России внедрение цифрового рубля. О том, что это за валюта и как ею можно пользоваться, рассказала начальник управления платёжных систем и расчётов Сибирского ГУ ЦБ Надежда Барбанакова.
— Пользоваться цифровыми рублями мы будем так же, как привычными наличными или безналичными деньгами. Ими можно оплачивать покупки и услуги, а также переводить средства родственникам, друзьям — всем, кому посчитаете нужным., — пояснила Барбанакова.
По её словам, завести цифровой счёт сможет любой желающий. Это добровольно, и у граждан останется выбор — пользоваться наличными, безналичными или цифровыми средствами.
Внедрение новой формы национальной валюты будет проходить поэтапно. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и компании обязаны будут принимать цифровой рубль. С 2027 года эта норма распространится на бизнес с оборотом более 30 миллионов рублей. Для остальных организаций переход запланирован до 2028 года.
— Это важно, потому что не все граждане России имеют доступ к финансовым услугам, особенно в отдалённых и малонаселённых районах. Поэтому развитие цифрового рубля в этом направлении имеет большое значение., — добавила Барбанакова.