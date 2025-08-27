На «Технопроме» в Новосибирске обсудили внедрение цифрового рубля с 2026 года

Внедрение новой формы национальной валюты будет проходить поэтапно. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и компании обязаны будут принимать цифровой рубль. С 2027 года эта норма распространится на бизнес с оборотом более 30 миллионов рублей. Для остальных организаций переход запланирован до 2028 года.