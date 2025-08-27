Казахстанские обменники фиксируют убытки на продаже юаня

Эксперты связывают снижение продаж с ростом курса китайской валюты. Так, во втором квартале 2025 года средний курс юаня составил 71,02 тенге — на 14,9% выше, чем годом ранее. В июле курс вырос ещё на 2,9%, достигнув 73,75 тенге. В августе котировки доходили до 75,54 тенге, но к концу месяца откатились до 74,85 тенге.