В Самарской области завершили гидравлические испытания теплосетей

Более 1000 повреждений выявили энергетики при гидравлических испытаниях теплосетей в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

План гидравлических испытаний тепловых сетей в Самарской области выполнен на 100%. Сейчас энергетики восстанавливают ГВС домов и соцучреждений, подключенных к первой магистрали Центральной отопительной котельной.

«Гидравлические испытания проведены поэтапно в Сызрани, Новокуйбышевске, Тольятти и Самаре. Каждый дефект, обнаруженный и отремонтированный сейчас, — это снижение риска отключений тепла зимой», — отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Напомним, в рамках гидравлических испытаний трубопроводы проверяют на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Это обязательный этап подготовки к новому отопительному сезону. В этом году энергетики подготовили 3548,2 км теплосетей в Самарской области. Были выявлены свыше 1000 повреждений. Большую часть из них уже устранили.