В Самарской области завершили гидравлические испытания теплосетей

Напомним, в рамках гидравлических испытаний трубопроводы проверяют на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Это обязательный этап подготовки к новому отопительному сезону. В этом году энергетики подготовили 3548,2 км теплосетей в Самарской области. Были выявлены свыше 1000 повреждений. Большую часть из них уже устранили.