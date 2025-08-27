Компания «Союзмультфильм» судится с бизнесменом из Пермского края из-за Чебурашки, сообщает Краснокамский суд. По данным городского суда, исковое заявление было направлено со стороны владельцев прав на сказочного героя к местному предпринимателю. Причиной стали носки с рисунком Чебурашки, которые обнаружили в принадлежащем бизнесмену отделе одежды в местном торговом центре.