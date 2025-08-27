Крупные города Приморья стали производить больше мусора

Объем мусора увеличился в крупных муниципалитетах Приморского края на 5 тысяч тонн или почти на 1% по году. Об этом на региональном штабе под руководством Олега Кожемяко заявил министр ЖКХ Алексей Першин. На заседании обсудили этапы реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В некоторых городах сохраняется непростая ситуация с вывозом отходов — губернатор поручил главам ликвидировать отставания, сообщает ИА PrimaMedia.
«В крупных городах Приморья фиксируется рост отходов на 5 тысяч тонн — это дополнительно 550 рейсов мусоровозов», — приводит слова министра пресс-служба правительства региона.
Согласно данным «Приморского экологического оператора», напомним, в 2024 год в Приморье было собрано 550 тысяч тонн отходов, из которых на обработку и сортировку отправилось примерно 240 тысяч тонн. Таким образом, рост объема мусора за год составил 0,9%.
По словам министра, за год в муниципалитетах на 10% за год увеличили количество мусоровозов. Это почти 300 единиц техники. До конца года планируется закупить еще более 30 мусоровозов.
«Дополнительно заработали четыре муниципальных перевозчика во Владивостоке, Артёме, Большом Камне и Черниговке, что положительно влияет на динамику вывоза мусора. При этом увеличен и тариф для перевозчиков на 30%, заключили долгосрочные контракты», — доложил Алексей Першин.
За год в муниципалитетах установлено более 2,8 тысячи новых контейнеров, построено около 100 площадок под них.
Министр отметил, что количество жалоб по мусору снизилось в два раза: с 950 в августе прошлого года до 480 за август нынешнего года.
При этом, по словам чиновника, еще наблюдаются перебои с вывозом отходов в Фокино, Арсеньеве, Хасанском округе. Губернатор поручил главам этих муниципалитетов усилить работу и добавить дополнительный транспорт.
«Все эти вопросы держите на строгом контроле. Взаимодействуйте с перевозчиками, региональным оператором, управляющими компаниями. Покупайте, добавляйте технику там, где это необходимо», — обозначил Олег Кожемяко.
Параллельно в крае усилится контроль за содержанием контейнерных площадок. По словам зампреда правительства региона Владимира Малюшицкого, госжилинспекция займется контролем управляющих компаний, которые должны обеспечивать их чистоту, и будет оценивать качество уборки мест сбора отходов.
Сейчас, по данным зампреда, поступает много жалоб на грязь вокруг площадок.
«Мусор просыпан при загрузке, не убрано, особенно сейчас, когда жарко, много арбузов и овощей, это выливается на землю», — перечислил он.
Особым блоком реализации «мусорной» реформы является создание мощностей по утилизации и переработке отходов. Приморский край вошел в число 19-ти российских регионов, которые получат федеральную поддержку на создание инфраструктуры по обращению с ТКО.
«В Приморье создается на 100% новая инфраструктура. Существующие полигоны будут выведены из эксплуатации, им на смену придут современные мощности. В общей сложности привлекается более 23 млрд рублей под выгодную ставку», — сообщил Алексей Першин.
Такие объекты планируются создать в Кавалерово, в Яковлевском округе, Большом Камне, Спасске-Дальнем и Владивостоке. Сейчас ведется подготовка необходимой документации, разрабатываются финансовые модели.
Как отметил руководитель Приморья, данные объекты имеют для края большое значение, и строительство объектов должно осуществиться в кратчайшие сроки.