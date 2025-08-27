Крупные города Приморья стали производить больше мусора

Объем мусора увеличился в крупных муниципалитетах Приморского края на 5 тысяч тонн или почти на 1% по году. Об этом на региональном штабе под руководством Олега Кожемяко заявил министр ЖКХ Алексей Першин. На заседании обсудили этапы реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В некоторых городах сохраняется непростая ситуация с вывозом отходов — губернатор поручил главам ликвидировать отставания, сообщает ИА PrimaMedia.