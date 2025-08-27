В Омске депутаты увеличили бюджет на 211 млн рублей

«На внеочередном заседании Городского совета мы рассмотрели вопросы, которые необходимы для получения субсидий из вышестоящих бюджетов. Эти субсидии пойдут и на капитальный ремонт школ, и на строительство дорог, и на транспортное обеспечение нужд горожан, — подчеркнул Владимир Корбут. — Многие депутаты пришли лично, шесть человек подключились через видеоконференцию — кворум мы собрали уверенный, хотя отмечу, что сейчас идут парламентские каникулы. Несмотря на это, мы продолжаем подготовку к довыборам в горсовет, кроме того, не за горами 1 сентября, в рамках которого депутаты контролируют подготовку школ к новому учебному году».