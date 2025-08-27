В Омске депутаты увеличили бюджет на 211 млн рублей

В среду, 27 августа, состоялось внеочередное заседание депутатов Омского городского совета. Несмотря на то, что осенняя сессия начинается в сентябре, парламентарии собрались досрочно, чтобы рассмотреть ряд важных вопросов.
Одним из важных пунктов в повестке дня стало принятие поправок в городской бюджет. За счёт межбюджетных трансфертов целевого назначения доходная и расходная части бюджета увеличились на 211 миллионов рублей. Согласно принятым поправкам, более 24 миллионов рублей планируется выделить на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, а 16 миллионов рублей пойдут на обеспечение антитеррористической безопасности 15 школ и одного детского сада. Молодым семьям, нуждающимся в социальной поддержке, выделят 2,5 миллиона рублей.
"Нам было необходимо получить субсидии из областного бюджета, — сказал спикер Омского горсовета Владимир Корбут, — однако сделать это невозможно, пока не будут внесены изменения в бюджет города Омска. Это норма, которую следует выполнять. Подчеркну, что изменения вносились в бюджет только текущего, 2025 года.
Кроме финансовых вопросов, депутаты утвердили ряд решений, касающихся имущества. В частности, было решено передать школу-интернат № 2 в собственность Омской области. Также в связи с капитальным ремонтом школы № 47 недвижимость учебного заведения будет передана в безвозмездное пользование департаменту строительства города Омска. Помимо этого, были внесены изменения в перечень автомобильных дорог местного значения, уточнив параметры 15 уже существующих и добавив пять новых объектов.
«На внеочередном заседании Городского совета мы рассмотрели вопросы, которые необходимы для получения субсидий из вышестоящих бюджетов. Эти субсидии пойдут и на капитальный ремонт школ, и на строительство дорог, и на транспортное обеспечение нужд горожан, — подчеркнул Владимир Корбут. — Многие депутаты пришли лично, шесть человек подключились через видеоконференцию — кворум мы собрали уверенный, хотя отмечу, что сейчас идут парламентские каникулы. Несмотря на это, мы продолжаем подготовку к довыборам в горсовет, кроме того, не за горами 1 сентября, в рамках которого депутаты контролируют подготовку школ к новому учебному году».