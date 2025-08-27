КГА заявил, что прямые рейсы из Казахстана в Нью-Йорк запустят в 2026 году

В ведомстве уточнили, что запуск рейсов зависит от сентябрьской проверки ИКАО. Она продлится с 2 по 14 сентября. Ее итоги покажут, получится ли организовать полеты из Казахстана в США.
«Негативные выводы проверки могут стать препятствием для реализации стратегических целей страны в области расширения международного авиасообщения и укрепления имиджа Казахстана как надежного авиационного партнера», — добавили в КГА.
Напрямую до Нью-Йорка будет летать авиакомпания Air Astana. В марте ее глава Питер Фостер не смог назвать точную дату запуска прямых рейсов. Причина — в задержке доставки самолетов и запрете полетов над Россией. Пока эти вопросы не решатся, прямых рейсов в США не будет, прокомментировал глава авиакомпании Air Astana.
«Мы понимаем, что население и путешественники этого давно ждут. Мы понимаем их желание, у казахстанцев должен быть более простой доступ на американский рынок», — сказал Фостер.
Обсуждение прямого рейса в Нью-Йорк ведется уже несколько лет. В прошлом году глава Air Astana заявлял, что для запуска потребуется как минимум два самолета. Также весной 2026 года Air Astana хочет запустить прямые рейсы в Токио.