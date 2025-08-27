КГА заявил, что прямые рейсы из Казахстана в Нью-Йорк запустят в 2026 году

Напрямую до Нью-Йорка будет летать авиакомпания Air Astana. В марте ее глава Питер Фостер не смог назвать точную дату запуска прямых рейсов. Причина — в задержке доставки самолетов и запрете полетов над Россией. Пока эти вопросы не решатся, прямых рейсов в США не будет, прокомментировал глава авиакомпании Air Astana.