КГА заявил, что прямые рейсы из Казахстана в Нью-Йорк запустят в 2026 году

Казахстан готовится запустить прямые рейсы в Нью-Йорк в 2026 году. О таких планах заявили в Комитете гражданской авиации (КГА) по итогам совещания по подготовке к аудиту ИКАО по авиационной безопасности.

В ведомстве уточнили, что запуск рейсов зависит от сентябрьской проверки ИКАО. Она продлится с 2 по 14 сентября. Ее итоги покажут, получится ли организовать полеты из Казахстана в США.

«Негативные выводы проверки могут стать препятствием для реализации стратегических целей страны в области расширения международного авиасообщения и укрепления имиджа Казахстана как надежного авиационного партнера», — добавили в КГА.

Напрямую до Нью-Йорка будет летать авиакомпания Air Astana. В марте ее глава Питер Фостер не смог назвать точную дату запуска прямых рейсов. Причина — в задержке доставки самолетов и запрете полетов над Россией. Пока эти вопросы не решатся, прямых рейсов в США не будет, прокомментировал глава авиакомпании Air Astana.

«Мы понимаем, что население и путешественники этого давно ждут. Мы понимаем их желание, у казахстанцев должен быть более простой доступ на американский рынок», — сказал Фостер.

Обсуждение прямого рейса в Нью-Йорк ведется уже несколько лет. В прошлом году глава Air Astana заявлял, что для запуска потребуется как минимум два самолета. Также весной 2026 года Air Astana хочет запустить прямые рейсы в Токио.