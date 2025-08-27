Минтранс: первый поезд для ВСМ Москва — Петербург начнут собирать в сентябре

Под строительство передали участки в Петербурге, есть несколько распоряжений Росжелдора об изъятии земель у юрлиц под эту задачу — в том числе под будущий терминал для приема и отправки поездов у Московского вокзала. Самым резонансным должно стать изъятие участков, на которых стоят жилые многоквартирные дома Фарфоровского поста. Петербуржцам уже начали приходить оценки с размером компенсации за изымаемое жильё. Перспективы неутешительные: оценщики насчитали суммы в два раза меньше стоимости «квадрата» жилья в новостройках.