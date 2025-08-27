Минтранс: первый поезд для ВСМ Москва — Петербург начнут собирать в сентябре

По словам Никитина, строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Так, уже в сентябре начнется сварка первого поезда.
«Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях. Это технологии строительства, это технологии самого поезда. К тому же, кстати, в сентябре начнётся сварка первого состава», — отметил министр транспорта.
Он подчеркнул, что в реализации проекта ВСМ задействовано около 150 предприятий из различных регионов России.
Это крайне интересный проект. У нас идёт серьёзнейшая научная работа для нашего климата, для зимы: редко между Москвой и Петербургом, но тем не менее, бывает и снега много, и морозы бывают, и −30 градусов, −35 градусов. Поэтому огромное спасибо нашим учёным, которые сегодня участвуют в разработке технологических решений.
ВСМ Москва — Петербург планируют построить к 2028 году, однако руководство РЖД говорило о 2030-м. Предполагается, что новая железнодорожная магистраль сократит время пути между столицами до 2 часов 15 минут.
Под строительство передали участки в Петербурге, есть несколько распоряжений Росжелдора об изъятии земель у юрлиц под эту задачу — в том числе под будущий терминал для приема и отправки поездов у Московского вокзала. Самым резонансным должно стать изъятие участков, на которых стоят жилые многоквартирные дома Фарфоровского поста. Петербуржцам уже начали приходить оценки с размером компенсации за изымаемое жильё. Перспективы неутешительные: оценщики насчитали суммы в два раза меньше стоимости «квадрата» жилья в новостройках.