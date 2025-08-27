В Иркутске закроют движение по Верхней Набережной до 12 сентября

С 8.00 28 августа до 20.00 12 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Верхняя Набережная в районе дома на Дальневосточной, 164/5. Меры приняты в связи с проведением аварийного ремонта трубопровода, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Иркутска.
Рабочие проводят реконструкцию напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф».
Ранее агентство сообщало, что до 19:00 31 августа в Иркутске продлят ограничение движения транспорта по улице Рабочего Штаба вблизи пересечения с переулком Трубецкого. Это связано с продолжением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.