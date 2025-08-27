Ричмонд
Крупнейший в Европе завод боеприпасов откроют в Германии

Концерн Rheinmetall откроет под Ганновером в Германии крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов, сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2024

С 2026 года завод планирует начать производство снарядов для реактивной артиллериии, а в 2027 году — выпускать до 350 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов в год.

Церемония открытия состоится 27 августа, ее планируют посетить министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний.

