Крупнейший в Европе завод боеприпасов откроют в Германии

С 2026 года завод планирует начать производство снарядов для реактивной артиллериии, а в 2027 году — выпускать до 350 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов в год.
Церемония открытия состоится 27 августа, ее планируют посетить министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний.
