Инженеры показали уникальный вездеход на «Технопроме» в Новосибирске

Одной из ключевых новинок, вызвавших повышенный интерес, стал автономный вездеход для тушения пожаров, управляемый искусственным интеллектом. Машина оборудована встроенной нейросетевой системой, которая самостоятельно обнаруживает очаги возгорания и оперативно их ликвидирует. Данная технология призвана кардинально повысить эффективность и безопасность пожаротушения в условиях сложной и опасной для человека среды.