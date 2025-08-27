С 1 октября ЕРИП будет по-новому возвращать ошибочные платежи белорусов. Что изменится?

Теперь будут доступны два способа возврата средств:
- на тот же счет, с которого был произведен платеж — потребуется указать номер операции в ЕРИП;
- на другой счет — при условии, что плательщик самостоятельно предоставит банковские реквизиты для перевода.
Нововведение направлено на упрощение и ускорение процедуры возврата средств в случае ошибочного платежа.
Наличка отменяется
С 1 сентября пассажиры минского общественного транспорта больше не смогут оплачивать штраф за безбилетный проезд наличными на месте. Об этом Smartpress.by сообщили на предприятии «Минсктранс».
Ранее при согласии с нарушением можно было заплатить минимальный штраф сразу после составления постановления — без оформления административного протокола и прямо на месте, наличными. С нового месяца такая возможность отменяется: оплата возможна только безналично — через систему ЕРИП.