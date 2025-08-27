Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 октября ЕРИП будет по-новому возвращать ошибочные платежи белорусов. Что изменится?

С 1 октября 2025 года меняются правила возврата ошибочных платежей через ЕРИП. Об этом сообщили на официальном сайте системы.

Источник: Смартпресс

Теперь будут доступны два способа возврата средств:

  • на тот же счет, с которого был произведен платеж — потребуется указать номер операции в ЕРИП;
  • на другой счет — при условии, что плательщик самостоятельно предоставит банковские реквизиты для перевода.

Нововведение направлено на упрощение и ускорение процедуры возврата средств в случае ошибочного платежа.

Наличка отменяется

С 1 сентября пассажиры минского общественного транспорта больше не смогут оплачивать штраф за безбилетный проезд наличными на месте. Об этом Smartpress.by сообщили на предприятии «Минсктранс».

Ранее при согласии с нарушением можно было заплатить минимальный штраф сразу после составления постановления — без оформления административного протокола и прямо на месте, наличными. С нового месяца такая возможность отменяется: оплата возможна только безналично — через систему ЕРИП.