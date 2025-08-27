Ричмонд
Суд обязал власти снести дома в историческом центре Самары

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск о сносе домов.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск ООО ИСК «Бизнес ДАТА» к главе и мэрии Самары. Между компанией и властями в 2016 году был заключен договор о развитии застроенной территории, которая располагается в Ленинском районе, в границах улиц Буянова, Вилоновская, Арцыбушевская и Ульяновская.

— Истец указывает, что не принято решение об изъятии жилых помещений в домах, которые признаны аварийными, а также участков под ними, — следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания требовала признать аварийными 20 домов, а еще пять — снести. Суд поддержал эти требования частично. Он постановил, что аварийные дома все-таки нужно снести, а участки под ними — изъять. Бездействие главы города признали незаконным. В остальной части иска было отказано.