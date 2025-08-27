Суд обязал власти снести дома в историческом центре Самары

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск ООО ИСК «Бизнес ДАТА» к главе и мэрии Самары. Между компанией и властями в 2016 году был заключен договор о развитии застроенной территории, которая располагается в Ленинском районе, в границах улиц Буянова, Вилоновская, Арцыбушевская и Ульяновская.