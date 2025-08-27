Новосибирские теплосети изношены на 68,7% в 2025 году

Средний износ трубопроводов тепловых сетей в Новосибирске в текущем году составляет 68,7%, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе городской администрации.
Несмотря на высокий уровень износа, в мэрии отмечают положительную динамику, так как в прошлом году этот показатель превышал 72%. Для решения проблемы проводится активная работа по техническому перевооружению.
В межотопительный период 2025 года ООО «НТСК» запланировало капитальный ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию 42 участков тепловых сетей общей протяженностью около 20 км. На данный момент выполнено 44% от запланированного объема работ. Кроме того, специалисты «НТСК» проводят внутритрубную диагностику трубопроводов для обеспечения надежности теплоснабжения.
В пресс-службе СГК Новосибирск Om1 Новосибирск добавили, что программа 2025 года по модернизации теплосетевого комплекса ещё выполняется.
«42 участка общей протяженностью более 20 км (с учетом участка капремонта на Выборной) вошли в программу модернизации. Всего с учетом модернизации, капитального и текущего ремонта, а также строительства планируется заменить до конца года более 55 км теплосетей», — отметили в пресс-службе СГК.