На мэрию Самары подали в суд из-за приватизации части набережной

Самарцы пожаловались на то, что землю на набережной продают по заниженным ценам, и приказ о приватизации отменили. После этого компания «Владелец-3» обратилась в суд и потребовала от департамента управления имуществом признать недействительным этот приказ. Судя по данным картотеки арбитражных дел, заседание по этому вопросу пройдет 4 сентября.