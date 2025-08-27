На мэрию Самары подали в суд из-за приватизации части набережной

В Самаре продолжаются разбирательства по делу о приватизации кафе на набережной. Напомним, что в мае 2025 года в мэрии подготовили проект приказа о приватизации заведения общепита на улице Максима Горького. Речь шла про участок площадью 45 квадратных метров и здание кафе площадью 17,3 квадратных метров. Стоимость приватизации тогда оценили в 1,25 миллионов рублей.
Самарцы пожаловались на то, что землю на набережной продают по заниженным ценам, и приказ о приватизации отменили. После этого компания «Владелец-3» обратилась в суд и потребовала от департамента управления имуществом признать недействительным этот приказ. Судя по данным картотеки арбитражных дел, заседание по этому вопросу пройдет 4 сентября.
Между тем, власти подали в суд иск на компанию «Владелец-3». Они требуют, чтобы арендатор передал нежилое здание департаменту управления имуществом. Иск приняли, предварительное заседание назначили на 30 октября.