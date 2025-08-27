Озвучен топ-5 самых богатых нижегородцев

Его финансовые показатели впечатляют: чистая прибыль достигает двух миллиардов рублей, а общий доход — 280,2 миллиарда.
Второе место в рейтинге занимает Олег Головко, чья деятельность связана с энергетическим сектором и строительным бизнесом. Этот предприниматель задекларировал выручку в размере 13,65 миллиарда рублей и чистую прибыль в 3,47 миллиарда рублей.
Замыкает первую тройку Вячеслав Романов, один из владельцев компании «Павловская курочка». Его предприятие показало выручку в 16,15 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 2,4 миллиарда рублей.
В топ-5 самых богатых также вошли Валерий Артамонов, представляющий промышленную сферу (с выручкой 12,7 миллиарда и чистой прибылью 1,47 миллиарда рублей), и Максим Шапошников, предприниматель, задекларировавший 46,3 миллиарда рублей выручки и 1,4 миллиарда рублей чистой прибыли.