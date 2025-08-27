Озвучен топ-5 самых богатых нижегородцев

Второе место в рейтинге занимает Олег Головко, чья деятельность связана с энергетическим сектором и строительным бизнесом. Этот предприниматель задекларировал выручку в размере 13,65 миллиарда рублей и чистую прибыль в 3,47 миллиарда рублей.