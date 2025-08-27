В Казахстане снизился спрос на российский рубль

Вместе с тем, нетто-продажи долларов обменниками составили 120,8 млрд тенге, что примерно на 10% больше, чем в месяцем ранее. Продажи евро достигли 5,7 млрд тенге. Это в пять раз больше низкой базы июня, но далеко не рекорд, уточнили в Бюро.