Инвестстратег Бахтин ожидает доллар по 85 рублей осенью

«Баланс факторов смещается явно не в пользу рубля — налоговый период подходит к концу, ожидания более уверенного секвестра ключевой ставки в сентябре усиливаются, импорт оживает вместе со спросом, а показатели счета текущих операций слабеют, как это обычно и происходит в третьем-четвертом кварталах. Кроме того, над рублевыми активами снова довлеют геополитические новости — в мирных переговорах по Украине затянулась пауза, ЕС готовит очередной пакет санкций, а США дополнительно подняли пошлины в отношении Индии за экономическое сотрудничество с РФ. Еще в сентябре ждем выхода курса доллара в зону 82−85 рублей, а в конце года не удивят значения вплоть до 95 рублей», — допустил в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.