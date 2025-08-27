НАС: россиян впервые заставят платить за чужое мошенничество в ОСАГО

Центробанк хочет вдвое повысить стоимость ОСАГО в регионах, где страховщики жалуются на махинации с автостраховками. Вдобавок к этому абсолютно все регионы страны ждет подорожание ОСАГО на 15% из-за расширения тарифного коридора. Мотоциклистам достанется больше всего — для них тарифы поднимутся на 40%. Уже сейчас десятки тысяч россиян предпочитают не покупать ОСАГО, считая этот продукт бесполезным из-за нежелания страховщиков адекватно ущербу платить по счетам. К чему это приведет — в материале «Газеты.Ru».