Нацбанк: больше белорусов стали откладывать деньги

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Установка на финансовые накопления среди жителей Беларуси достаточно сильна, говорится в опубликованном плане действий Национального банка по повышению финансовой грамотности населения на 2025−2030 годы.
Выводы об этом сделаны на базе социологического исследования, которое проводилось в прошлом году.
«Большинство граждан понимают важность наличия сбережений на случай непредвиденных расходов, кризисных и экстренных ситуаций», — отметили в банке по итогам исследования.
По данным Нацбанка, сберегательной стратегии придерживались 71,9% опрошенных (в 2020 году — 56,2%). То есть количество тех, кто склонен откладывать деньги, в стране растет.
«Наиболее распространенной является стратегия остаточного сбережения, которую реализуют более 40% опрошенных. Указанные сберегательные стратегии имеют краткосрочный характер, большинство опрошенных не планируют финансовую составляющую своей жизни на долгосрочную перспективу. Горизонт финансового планирования составляет от одного до трех месяцев», — отметили в Нацбанке.
Население также хорошо знакомо с цифровыми финансовыми инструментами. Самое востребованное направление — оплата товаров или услуг через интернет. В таких условиях развивается кибермошенничество, но люди в целом уже знают об этих схемах.
«За последние два года с финансовым мошенничеством сталкивалась половина опрошенных граждан: 47,5% сталкивались с мошенничеством, но не пострадали, 2,5% пострадали, потеряв денежные средства или передав мошенникам свои персональные данные», — констатировал Нацбанк.