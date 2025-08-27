Ричмонд
Нацбанк: больше белорусов стали откладывать деньги

Национальный банк обнародовал статистику об уровне финансовой грамотности населения и планах по ее улучшению.

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Установка на финансовые накопления среди жителей Беларуси достаточно сильна, говорится в опубликованном плане действий Национального банка по повышению финансовой грамотности населения на 2025−2030 годы.

Выводы об этом сделаны на базе социологического исследования, которое проводилось в прошлом году.

«Большинство граждан понимают важность наличия сбережений на случай непредвиденных расходов, кризисных и экстренных ситуаций», — отметили в банке по итогам исследования.

По данным Нацбанка, сберегательной стратегии придерживались 71,9% опрошенных (в 2020 году — 56,2%). То есть количество тех, кто склонен откладывать деньги, в стране растет.

«Наиболее распространенной является стратегия остаточного сбережения, которую реализуют более 40% опрошенных. Указанные сберегательные стратегии имеют краткосрочный характер, большинство опрошенных не планируют финансовую составляющую своей жизни на долгосрочную перспективу. Горизонт финансового планирования составляет от одного до трех месяцев», — отметили в Нацбанке.

Население также хорошо знакомо с цифровыми финансовыми инструментами. Самое востребованное направление — оплата товаров или услуг через интернет. В таких условиях развивается кибермошенничество, но люди в целом уже знают об этих схемах.

«За последние два года с финансовым мошенничеством сталкивалась половина опрошенных граждан: 47,5% сталкивались с мошенничеством, но не пострадали, 2,5% пострадали, потеряв денежные средства или передав мошенникам свои персональные данные», — констатировал Нацбанк.