«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов для калининградцев

«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Стоимость билетов из Калининграда в Москву составляет 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500. Рейсы осуществляют «Аэрофлот» и «Россия». Сейчас по программе субсидирования доступны в продаже билеты до конца ноября.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что на льготные авиаперелёты в Калининград выделят дополнительные 480 миллионов рублей. Средства обещали направить в ближайшее время. По информации на середину августа, у авиаперевозчиков оставалось 20 тысяч льготных билетов.
Изначально на 2025 год на субсидирование перелётов хотели направить 450 миллионов рублей. Росавиация распределила средства между перевозчиками в декабре. В марте федеральные власти выделили дополнительные 370 миллионов рублей.
Кроме того, стало известно, что в 2025 году в программу субсидирования перелётов в Калининград вернули льготные категории граждан. Билеты по специальным тарифам могут покупать не только жители региона и студенты местных вузов, но и все пенсионеры, молодёжь, многодетные семьи и инвалиды.