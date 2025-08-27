От риска подальше: В Москве число проектов высокобюджетных апартаментов сократилось до минимума

«Высокобюджетный рынок новостроек Москвы постепенно избавляется от апартаментов — это объективный процесс», — отметила Раджабова. По ее мнению, по своим качественным характеристикам апартаменты в элитных и делюкс-новостройках ничем не отличались от квартир того же сегмента, поэтому долгое время покупатели рассматривали апартаменты как полноценную альтернативу, имеющую лишь определённые юридические особенности. Вероятно, если бы запрет на строительство апартаментов не был введён, они продолжали бы существовать на высокобюджетном рынке и представляли бы собой более доступный вариант по сравнению с квартирами. «В целом, переход к преобладанию квартир для покупателей не стал болезненным. Напротив, клиенты видят в этом свои плюсы, прежде всего в отсутствии правовых рисков и дополнительных расходов в эксплуатации, а также в уменьшении налогов», — заключила специалист.