От риска подальше: В Москве число проектов высокобюджетных апартаментов сократилось до минимума

Эпоха апартаментов, которые долгое время составляли около половины столичного рынка элитных новостроек, подходит к концу. После запрета на строительство таких объектов в Москве застройщики переводят текущие проекты в статус жилых или с нуля начинают возводить новостройки с квартирами.
Как сообщила «МК» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова, в июне 2025 года на московском рынке высокобюджетных новостроек девелоперы предлагали 12 проектов апартаментов, в которых покупателям были доступны всего 293 лота. Годом ранее, в середине 2024 года, в продаже находился 21 проект с более чем 450 вариантами апартаментов. То есть, за год количество проектов на первичном рынке в сегменте высокобюджетных апартаментов сократилось на 43%, а число представленных в продаже помещений — на 35%.
В то же время, по оценке аналитика, количество высокобюджетных проектов с квартирами в столице РФ заметно увеличилось. Во втором квартале 2025 года в продаже находилось 47 проектов элитного и делюкс-сегментов, в которых покупатели могли выбрать 1,8 тыс. квартир. Годом ранее застройщики предлагали 41 проект с 1,3 тыс. квартирами. Таким образом, предложение жилья в высокобюджетном сегменте рынка выросло за год на 15% по количеству проектов и на 46% по числу представленных в них квартир.
Пять лет назад соотношение между высокобюджетными квартирами и апартаментами на рынке новостроек Москвы было более сбалансированным. Во II квартале 2020 года застройщики предлагали покупателям 26 проектов апартаментов, включавших 1,2 тыс. объектов недвижимости. В то же время девелоперы реализовывали 38 проектов с квартирами, в которых продавалось 987 помещений.
Получается, что за пять лет сегмент апартаментов на высокобюджетном рынке сократился на 54% по количеству проектов и на 76% по числу выставленных на продажу апартаментов. В свою очередь, число проектов, предполагающих строительство квартир, увеличилось на 24%, а количество представленных в продаже квартир — на 84%.
Во втором квартале 2025 года доля проектов апартаментов на высокобюджетном рынке составила 20% против 80% у квартир, а по числу представленных помещений апартаменты занимали лишь 14% рынка, в то время как квартиры — 86%.
Пять лет назад ситуация была принципиально другой. В середине 2020 года апартаменты составляли 44% от общего числа высокобюджетных проектов против 64% у квартир. По количеству помещений апартаменты преобладали, занимая 55% рынка, в то время как на долю квартиры приходились только 45%.
По оценке эксперта, за последние пять лет средняя стоимость квартир на высокобюджетном рынке выросла заметнее, чем у апартаментов. В июне 2020 года цена одного квадратного метра в квартирах составляла 911 тыс. руб., а в июне 2025 года этот показатель достиг 2,4 млн руб. Таким образом, за пять лет цены на квартиры в этом сегменте увеличились в 2,7 раза. Апартаменты пять лет назад стоили в среднем 1 млн руб. за кв. м., а сейчас их стоимость повысилась до 2 млн руб., то есть в 1,9 раза.
«Высокобюджетный рынок новостроек Москвы постепенно избавляется от апартаментов — это объективный процесс», — отметила Раджабова. По ее мнению, по своим качественным характеристикам апартаменты в элитных и делюкс-новостройках ничем не отличались от квартир того же сегмента, поэтому долгое время покупатели рассматривали апартаменты как полноценную альтернативу, имеющую лишь определённые юридические особенности. Вероятно, если бы запрет на строительство апартаментов не был введён, они продолжали бы существовать на высокобюджетном рынке и представляли бы собой более доступный вариант по сравнению с квартирами. «В целом, переход к преобладанию квартир для покупателей не стал болезненным. Напротив, клиенты видят в этом свои плюсы, прежде всего в отсутствии правовых рисков и дополнительных расходов в эксплуатации, а также в уменьшении налогов», — заключила специалист.