В России увеличилась продажа угля в убыток

По данным Росстата, в первом полугодии текущего года доля российских угледобывающих компаний, демонстрирующих убытки, увеличилась до 66%, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 51,4%.
Как отмечал губернатор Кемеровской области Илья Середюк в прошлом году, угольная промышленность России испытывает трудности из-за введенных ограничений, что привело к потере рынков сбыта, росту издержек и удорожанию логистики. Одновременно с этим, начиная с осени 2024 года, на мировом рынке наблюдается снижение цен на уголь, достигших в начале текущего года минимальных значений за последние четыре года.
В связи с этим, 30 мая Михаил Мишустин утвердил комплекс мер, направленных на поддержку угольной отрасли. В частности, предусмотрена отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов до 1 декабря, а также предоставлена возможность реструктуризации кредитной задолженности для компаний с высокой долговой нагрузкой.