В России увеличилась продажа угля в убыток

Как отмечал губернатор Кемеровской области Илья Середюк в прошлом году, угольная промышленность России испытывает трудности из-за введенных ограничений, что привело к потере рынков сбыта, росту издержек и удорожанию логистики. Одновременно с этим, начиная с осени 2024 года, на мировом рынке наблюдается снижение цен на уголь, достигших в начале текущего года минимальных значений за последние четыре года.