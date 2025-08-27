Экономист дал прогноз по следующему снижению ключевой ставки

Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ положительно влияет на бюджет страны. Он пояснил, что в текущем году ставка уже была уменьшена на несколько пунктов, что позволило сократить расходы бюджета. По словам Мантурова, снижение ставки на один процентный пункт обеспечивает экономию около 200 миллиардов рублей на субсидиях. Его слова приводит RT.