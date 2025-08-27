Экономист дал прогноз по следующему снижению ключевой ставки

Центральный банк России на ближайшем заседании 12 сентября может снизить ключевую ставку, но без резких изменений, считает доктор экономических наук Юрий Мосейкин. Этим он поделился с Lenta.ru.
По мнению специалиста, снижение составит до двух процентных пунктов. Он отметил, что последние тенденции указывают на устойчивую динамику снижения ставки, а размер шага ЦБ будет зависеть от ряда факторов. Мосейкин также упомянул, что некоторые эксперты допускают более значительное снижение — на 4−6 процентных пунктов — в случае урегулирования конфликта на Украине.
Эксперт Андрей Кочетков в беседе с «Известиями» предположил, что ключевая ставка может опуститься до 17%. Он связал такой прогноз с текущей динамикой инфляции в России, указав на признаки дефляции в последние недели. По его словам, снижение ставки на один процентный пункт вполне вероятно на предстоящем заседании.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ положительно влияет на бюджет страны. Он пояснил, что в текущем году ставка уже была уменьшена на несколько пунктов, что позволило сократить расходы бюджета. По словам Мантурова, снижение ставки на один процентный пункт обеспечивает экономию около 200 миллиардов рублей на субсидиях. Его слова приводит RT.