В Роскосмосе опровергли слухи об увольнении главы РКК «Энергия»

В «Роскосмосе» подчеркнули, что Мальцев работает вместе с командой над решением проблем, доставшихся от предыдущего руководства. «Генеральный директор РКК “Энергия” Игорь Мальцев исполняет свои рабочие обязанности, вопреки распространившимся фейкам не писал заявления об увольнении и не собирается покидать свой пост. Вместе с командой предприятия он работает над накопившимися сложностями, оставшимися в наследство от прошлого руководства», — заявил собеседник ТАСС.