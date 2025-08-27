Ричмонд
В Роскосмосе опровергли слухи об увольнении главы РКК «Энергия»

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Игорь Мальцев не писал заявления об увольнении и продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» со ссылкой на официального представителя госкорпорации. Заявление стало ответом на распространившиеся в СМИ сообщения о возможном уходе топ-менеджера и продаже предприятия частному лицу.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что Мальцев работает вместе с командой над решением проблем, доставшихся от предыдущего руководства. «Генеральный директор РКК “Энергия” Игорь Мальцев исполняет свои рабочие обязанности, вопреки распространившимся фейкам не писал заявления об увольнении и не собирается покидать свой пост. Вместе с командой предприятия он работает над накопившимися сложностями, оставшимися в наследство от прошлого руководства», — заявил собеседник ТАСС.

«Коммерсант»: Баканов уволил еще двух топ-менеджеров "Роскосмоса".

По данным государственной корпорации, коллектив РКК «Энергия» продолжает выполнять обязательства по созданию космических кораблей «Союз» и «Прогресс». Также ведется работа над проектами пилотируемого корабля нового поколения и Российской орбитальной станции. Источник в «Роскосмосе» заверил, что предприятие работает в штатном режиме и выполняет задачи согласно графику.

Ранее 27 августа издание «Газета.Ru» со ссылкой на источники в отрасли сообщило о возможной продаже РКК «Энергия» частному лицу. А также о подаче директором заявления об отставке.