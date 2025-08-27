Экономист указал на важный фактор развития России

Зубец подчеркнул, что экономика существует для повышения уровня жизни людей, и текущие данные подтверждают положительную динамику. Он также обратил внимание на рост ВВП на 1,5% в текущем году, что является хорошим результатом. В 2024 году экономика выросла на 4,5%, и дальнейшее увеличение с такой высокой базы — сложная задача, но России это удалось. По словам Зубца, ВВП — это лишь бухгалтерский показатель, который не так важен для людей, как реальный рост их доходов.