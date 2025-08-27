Экономист указал на важный фактор развития России

Российская экономика демонстрирует уверенный рост доходов граждан, сообщил доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с NEWS.ru. По его мнению, именно рост доходов населения является ключевым показателем благосостояния страны.
Эксперт отметил, что доходы россиян увеличиваются даже с учетом инфляции, что свидетельствует о стабильной экономической ситуации.
Зубец подчеркнул, что экономика существует для повышения уровня жизни людей, и текущие данные подтверждают положительную динамику. Он также обратил внимание на рост ВВП на 1,5% в текущем году, что является хорошим результатом. В 2024 году экономика выросла на 4,5%, и дальнейшее увеличение с такой высокой базы — сложная задача, но России это удалось. По словам Зубца, ВВП — это лишь бухгалтерский показатель, который не так важен для людей, как реальный рост их доходов.
При этом в 2025 году экономика России вырастет как минимум на 1,5%. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина обратил внимание, что темпы экономического роста остаются стабильными.