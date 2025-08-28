Ричмонд
Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 28 августа

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и поднял курс доллара и курс российского рубля на 28 августа, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 28 августа, четверг. Так, стали ниже курс евро, а курс доллара и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 28 августа, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9778 белорусского рубля, 1 евро — 3,4515 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6925 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими на среду, 27 августа, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро уменьшился. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0004 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0148 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0001 белрубля.

Тем временем ЕРИП вводит новые правила возврата платежей в Беларуси с 1 октября 2025 года.