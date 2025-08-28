«Ведомости»: крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от БПЛА

РСПП предложил ввести в Налоговый кодекс механизмы компенсации убытков.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести в Налоговый кодекс механизмы компенсации убытков, которые отечественные предприятия несут в результате террористических атак БПЛА со стороны Украины. Соответствующее письмо, подписанное президентом РСПП Александром Шохиным, было направлено президенту России Владимиру Путину в начале июля. С его содержанием документа ознакомилась редакция газеты «Ведомости».
«Промышленные объекты — в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы, предприятия металлургической и химической отрасли, а также инфраструктура электроэнергетики — регулярно становятся целями атак с применением беспилотников. Из-за этого бизнес вынужден тратить значительные средства на защиту: устанавливать ограждения, камеры видеонаблюдения, бронированные конструкции, системы радиоэлектронной борьбы, а также проводить восстановительные работы. Для обеспечения безопасности предприятий необходимы значительные инвестиции в средства защиты и восстановление разрушенных объектов», — приводят «Ведомости» обращение глава РСПП.
С целью поддержки бизнеса РСПП предложил ключевые меры. В частности, предусматривается налоговая компенсация в размере 50% от фактических затрат на строительство или приобретение защитных сооружений, закупку и установку систем наблюдения и РЭБ, а также на ремонт и восстановление производственных мощностей. Для предприятий нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслей компенсацию предлагается осуществлять за счет вычета из акцизов на соответствующую продукцию. Кроме того, РСПП выступает за дополнительный акцизный вычет для возмещения упущенной выгоды в случае приостановки деятельности предприятия — его предлагается дифференцировать в зависимости от длительности простоя.
Все предлагаемые меры поддержки предлагается распространить задним числом — с 1 января текущего года. В письме Шохина также содержится просьба к президенту РФ поручить правительству разработать необходимые поправки в Налоговый кодекс для реализации этих инициатив.
Минфин выступил против закрепления подобных мер поддержки на постоянной основе, несмотря на обращения крупных компаний. В ответном письме за подписью замминистра финансов статс-секретаря Алексея Сазанова (есть у «Ведомостей») Минфин посчитал нецелесообразным предусматривать такие компенсации как системную норму налогового законодательства.
Украинские дроны каждую ночь пытаются атаковать российскую инфраструктуру. Ранее трое граждан Китая, работавших на строительстве газоперерабатывающего комплекса в Кингисеппе в Ленобласти были госпитализированы. Инцидент произошел из-за падения обломков БПЛА на строительные леса.