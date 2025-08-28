«Ведомости»: крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от БПЛА

С целью поддержки бизнеса РСПП предложил ключевые меры. В частности, предусматривается налоговая компенсация в размере 50% от фактических затрат на строительство или приобретение защитных сооружений, закупку и установку систем наблюдения и РЭБ, а также на ремонт и восстановление производственных мощностей. Для предприятий нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслей компенсацию предлагается осуществлять за счет вычета из акцизов на соответствующую продукцию. Кроме того, РСПП выступает за дополнительный акцизный вычет для возмещения упущенной выгоды в случае приостановки деятельности предприятия — его предлагается дифференцировать в зависимости от длительности простоя.