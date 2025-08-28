В России произойдет рост МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года планируется увеличить примерно на 20%. Об этом сообщили ТАСС в Государственной Думе РФ.
В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
«Учитывая обсуждения и поручение президента по повышению МРОТ, предполагается его индексация примерно на 20%. Это превысит прогнозируемый уровень инфляции, и я уверен, что окажется выше фактической инфляции», — отметили в нижней палате, добавив, что минимальная зарплата достигнет около 27 тысяч рублей.
Повышение МРОТ затронет зарплаты от 4 до 5 миллионов работников.
Законопроект о повышении МРОТ будет внесён правительством в Госдуму этой осенью вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года.
Также сообщалось, что малоимущим хотят обнулить налог.