Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России произойдет рост МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года планируется увеличить примерно на 20%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года планируется увеличить примерно на 20%. Об этом сообщили ТАСС в Государственной Думе РФ.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Учитывая обсуждения и поручение президента по повышению МРОТ, предполагается его индексация примерно на 20%. Это превысит прогнозируемый уровень инфляции, и я уверен, что окажется выше фактической инфляции», — отметили в нижней палате, добавив, что минимальная зарплата достигнет около 27 тысяч рублей.

Повышение МРОТ затронет зарплаты от 4 до 5 миллионов работников.

Законопроект о повышении МРОТ будет внесён правительством в Госдуму этой осенью вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года.

Также сообщалось, что малоимущим хотят обнулить налог.