В России произойдет рост МРОТ в 2026 году

«Учитывая обсуждения и поручение президента по повышению МРОТ, предполагается его индексация примерно на 20%. Это превысит прогнозируемый уровень инфляции, и я уверен, что окажется выше фактической инфляции», — отметили в нижней палате, добавив, что минимальная зарплата достигнет около 27 тысяч рублей.