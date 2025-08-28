Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД раскрыли, на сколько вырастет размер МРОТ в 2026 году

В Госдуме рассказали, что рост МРОТ в 2026 году составит около 20%

Источник: Комсомольская правда

По информации председателя профильного комитета Госдумы Ярослава Нилова, с 1 января 2026 года ожидается рост минимального размера оплаты труда в России на 20%.

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — озвучил Нилов в беседе с ТАСС.

Размер МРОТ на 2025 год зафиксирован на отметке 22 440 рублей до вычета подоходного налога.

Нилов указал, что от увеличения МРОТ напрямую зависят доходы приблизительно 4−5 миллионов человек в стране.

Ранее KP.RU сообщал, что группа депутатов ГД выступила с инициативой отменить систему индивидуальных пенсионных баллов. Кроме этого, в 2026 году страховые пенсии для россиян увеличат дважды — в феврале и апреле.