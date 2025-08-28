В ГД раскрыли, на сколько вырастет размер МРОТ в 2026 году

По информации председателя профильного комитета Госдумы Ярослава Нилова, с 1 января 2026 года ожидается рост минимального размера оплаты труда в России на 20%.
«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — озвучил Нилов в беседе с ТАСС.
Размер МРОТ на 2025 год зафиксирован на отметке 22 440 рублей до вычета подоходного налога.
Нилов указал, что от увеличения МРОТ напрямую зависят доходы приблизительно 4−5 миллионов человек в стране.
