В ГД раскрыли, на сколько вырастет размер МРОТ в 2026 году

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — озвучил Нилов в беседе с ТАСС.