Bloomberg: Мексика под давлением США намерена повысить пошлины для Китая

Мексика готовится повысить пошлины на автомобили, текстиль и изделия из пластмассы, ввозимые из Китая.

Источник: Аргументы и факты

Мексика в связи с требованиями властей США собирается повысить пошлины на ряд товаров, ввозимых из Китая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, эта мера коснётся автомобилей, текстиля и изделий из пластмассы. При этом для других азиатских стран Мексика может ввести ещё более высокие пошлины. Отмечается, что окончательное решение о размере импортных тарифов пока не принято.

В публикации поясняется, что требования Вашингтона связаны со стремлением американской стороны помешать поставкам в США дешевых китайских товаров, ввозимых в Мексику.

Авторы статьи напомнили, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа уже давно добивается введения мексиканской стороной более высоких импортных пошлин в отношении продукции из КНР. В феврале указанный вопрос поднимался на переговорах министра экономики Мексики Марсело Эбрарда и главы минторговали США Говарда Латника.

Напомним, в середине июля Дональд Трамп заявил, что США решили ввести с 1 августа пошлины в размере 30 процентов на товары из Мексики.

