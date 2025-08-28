Глава Минвостокразвития назвал проект ВКАД во Владивостоке пока нерабочим

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью изданию «Ведомости», опубликованном в среду, 27 августа 2025 года, высказал мнение о проекте Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), назвав его в нынешнем виде нерабочим.
Чекунков подчеркнул, что реализация проекта при нынешних экономических условиях невозможна из-за высокой стоимости и существенной процентной ставки, что требует улучшения макроэкономической ситуации для старта строительства.
«Это дорогой проект, он посчитан. И я думаю, что как раз он ждёт выравнивания макроэкономических условий для того, чтобы можно было к нему подойти, потому что при стоимости в несколько сотен миллиардов рублей и ставке 20% это нерабочий проект», — сказал министр.
Идея ВКАД появилась более десяти лет назад как инициатива приморских властей. Создание кольцевой дороги вокруг Владивостока, как предполагается, должно разгрузить городские магистрали и обеспечить связность значимых территорий, включая портовую зону и острова. Несмотря на многолетние обсуждения, финансирование так и не выделялось в полном объёме. По оценке первого вице-губернатора и главы правительства Приморского края Веры Щербиной, общая стоимость проекта превышает 400 млрд рублей.
Строительство предполагается осуществлять в два этапа. Первый этап, по ценам 2021 года, требует более 88 млрд рублей и включает сооружение моста от района Эгершельд к острову Елены с дальнейшим продлением до острова Русский. Второй этап, произведённый с учётом цен 2023 года, оценивается в сумму свыше 320 млрд рублей. Он охватывает строительство дорог на участке от Казанского моста до развязки Де-Фриз — Седанка.
В 2025 году запущены подготовительные работы. Объявлен тендер на проектирование участка протяжённостью около 10 километров от Спортивной гавани до улицы Татарской. Документация будет включать не только автомобильные дороги, но и велодорожки с путепроводами. Однако сроки начала масштабного строительства остаются неопределёнными из-за технических и экономических сложностей.