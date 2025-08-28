Глава Минвостокразвития назвал проект ВКАД во Владивостоке пока нерабочим

«Это дорогой проект, он посчитан. И я думаю, что как раз он ждёт выравнивания макроэкономических условий для того, чтобы можно было к нему подойти, потому что при стоимости в несколько сотен миллиардов рублей и ставке 20% это нерабочий проект», — сказал министр.